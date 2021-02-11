عاجل: الصحة تسجل 2369 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/11 | 15:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2369 إصابة جديدة، فيما تماثل 994 مصابا إلى الشفاء، قابلها وفاة 4 مصابين فقط”.

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