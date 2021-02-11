2021/02/11 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اللجنة المالية في مجلس النواب، بحذف الفقرة السادسة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وحصل “المركز الخبر الوطني”، اليوم الخميس، على وثيقة صادرة من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وموجهة إلى اللجنة المالية النيابية، جاء فيها: “إلحاقاً بكتابنا المرقم (4) في 23/1/2021، الذي بينت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الاقتصاد النيابية تطالب بحذف فقرة من مشروع قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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