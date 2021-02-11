2021/02/11 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري كشفت دراسة حديثة أجراها مركز إمبريال كوليدج لندن، عن وجود علامات إضافية غير تلك المعروفة لتشخيص الإصابة بعدوى كوفيد-19.وأوضحت الدراسة التي استندت على مسحات واستبيانات جمعت خلال الفترة الواقعة بين يونيو ويناير الفائتين، وشملت مليون شخص، أن الشعور بالقشعريرة وفقدان الشهية والصداع وآلام العضلات، قد تكون مؤشرا قويا على إيجابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة حديثة تكشف أعراضاً جديدة لكورونا المركز الخبري الوطني.

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