ندوة للكاتب والصحفي ستران عبدالله في كركوك

2021/02/11 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مركز ديالوك الثقافي والفني في كركوك، يوم الخميس، ندوة للكاتب والصحفي ستران عبدالله.

الندوة التي حضرها شخصيات ادبية وثقافية في كركوك حملت عنوان " الاحزاب في كوردستان والعراق المشاكل والحل"، سلط القيادي ستران عبدالله الضوء فيها على تاريخ تأسيس الاحزاب ومشاركتها في العملية السياسية في العراق.

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