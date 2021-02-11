2021/02/11 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع في قضاء شنكال، انه لم تجرى اي عملية عسكرية في القضاء حتى الان.

وقال المصدر لـ PUKmedia اليوم الخميس 11/2/2021، انه لم تجرى حتى الان اي عملية عسكرية في قضاء شنكال ومحيطه، مضيفا، انه تم تثبيت عدد من الالوية العسكرية العراقية في محيط شنكال وتقوم مع قوات الشرطة الاتحادية بحماية امن واستقرار المنطقة.

يذكر انه بعد تحرير شنكال من ارهابيي داعش من قبل قوات البيشمركة والجيش العراقي بالتعاون مع قوات التحالف الدولي ضد داعش، تتم حماية امن تلك المنطقة الان من قبل الشرطة الاتحادية بالتنسيق مع قوات الجيش العراقي.

PUKmedia ليث حسين - شنكال

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (PUKmedia ينشر معلومات جديدة عن الوضع في شنكال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (PUKmedia ينشر معلومات جديدة عن الوضع في شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).