82 أمر استقدام واعتقال بحق وزراء ومسؤولين في العراق

2021/02/11 | 16:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، اصدار 82 أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم.

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