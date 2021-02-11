ارتفاع إنتاج أوبك من النفط خلال يناير بقيادة السعودية

2021/02/11 | 16:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع إنتاج منظمة أوبك من النفط بأكثر من 180 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية وفنزويلا.

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