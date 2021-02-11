الصحة تحذر من انهيار المستوى الصحي إثر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

2021/02/11 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من موجة وبائية جديدة أشد وأخطر من الحالية جراء استمرار ارتفاع عداد الإصابات بجائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن استمرار ارتفاع اعداد الإصابات يقابلها انخفاض ملحوظ في نسب الشفاء من المحتمل أن يقود العراق إلى موجة أشد وأخطر من الموجة الحالية ما يؤدي إلى انهيار في المستوى الصحي للمؤسسات والمراكز الصحية رغم السيطرة لغاية اللحظة.

وجددت الوزارة مطالبتها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل اعداد الإصابات والسيطرة على الوضع الوبائي.

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