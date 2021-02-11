تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم العراق

2021/02/11 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستمر معدل إصابات فيروس كورونا بالارتفاع في العراق وسط تحذيرات من إعادة فرض حظر التجول.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل أكثر من الفين وثلاثمئة وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات في عموم البلاد خلال أربع وعشرين ساعة.

هذا وتستمر معدل حالات الشفاء بالانخفاض حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسعمئة وأربع وتسعين حالة شفاء خلال أربع وعشرين ساعة.

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