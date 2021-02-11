ميرزا: مشروع الموازنة سيكون جاهزا للتصويت السبت أو الاحد المقبلين

2021/02/11 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شيروان ميرزا، ان تنهي اللجنة اعمالها، وان يكون مشروع الموازنة جاهزا لعرضه للتصويت يومي السبت أو الأحد المقبلين.

وأوضح ميرزا ان اللجنة أنهت جزءا كبيرا من عملها لغاية الان وتواصل عقد اجتماعاتها لإنهاء الفقرات المتبقية من مشروع الموازنة، مبينا ان حكومتي بغداد واربيل توصلتا الى اتفاق لكن ما يعيق تطبيقه هو الخلاف داخل البرلمان واللجنة المالية، واستمرار تقديم مقترحات جديدة من قبل الكتل الشيعية، ومن بينها مقترحات وصفها بغير الدستورية، والمتعلقة بتسليم الإقليم كامل ملفه النفطي وحقوله النفطية الى بغداد.

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