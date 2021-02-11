“تويتر” تبحث دفع رواتب موظفيها بيتكوين!

2021/02/11 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قد تصبح تويتر هي الشركة الرئيسية التالية التي تشتري بيتكوين، وذلك وفقاً لتصريحات المدير المالي لشركة التكنولوجيا، نيد سيغال Ned Segal، لشبكة سي أن بي سي.

وقال المدير المالي لمنصة التواصل الاجتماعي: “إن شركة تويتر فكرت في ما إذا كانت قد تحتفظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، لكنها لم تقم بأي تغييرات بعد”.

وأشار سيغال إلى أن “تويتر قد فكرت في كيفية الدفع للبائعين أو الموظفين الذين يستخدمون بيتكوين، إذا طلبوا التعامل باستخدام العملة الافتراضية، وما إذا كنا بحاجة إلى الحصول على بيتكوين”.

وتراقب شركة التكنولوجيا الشركات الأخرى عن كثب، وناقشت إمكانية إضافة الأصول المشفرة إلى دفاترها الخاصة أو استخدامها لدفع رواتب موظفيها.

وأضاف: “قد نفكر فيما إذا كنا نحول الدولارات إلى بيتكوين في وقت المعاملة أو إذا أردنا أن تكون عملة بيتكوين في ميزانيتنا العمومية جاهزة لإكمال تلك الصفقة”.

وتأتي تعليقات سيغال بعد يومين من كشف شركة تيسلا أن صانع السيارات قد اشترى 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وقد يقبلها قريباً كطريقة دفع للسيارات، مما رفع من سعر العملة المشفرة إلى مستوى أعلى.

وإذا أعلنت شركات أخرى بمليارات الدولارات عن عمليات شراء أو خطط اعتماد مماثلة، فقد يساعد ذلك في دفع السعر أعلى.

بدورها، قالت يوم أمس الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز Mary Barra، رداً على سؤال حول قبول عملة بيتكوين كدفعة للمركبات: “هذا شيء نراقبه ونقيمه، وإذا كان هناك طلب قوي من العملاء عليه في المستقبل، فلا يوجد ما يمنعنا من القيام بذلك”.

لكن على عكس ماسك، قالت بارا: “ليس لدينا أي خطط للاستثمار في بيتكوين”.



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