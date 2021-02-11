إرشادات جديدة في الولايات المتحدة للوقاية من كورونا

2021/02/11 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المراكز الأمريكية السيطرة على

الأمراض والوقاية منها "CDC" إرشادات

جديدة للوقاية من فيروس كورونا، تتضمن

ارتداء كمامتين في وقت واحد للمساعدة في

الحد من انتشار الفيروس.

والإرشادات المحدثة جاءت بعد

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