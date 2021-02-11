دولة القانون: البلد لن يستقر بوجود اميركا التي تغذي الازمات وتعتاش عليها

2021/02/11 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

وصف ائتلاف دولة القانون ، الخميس، الولايات المتحدة الاميركية بانها تعتاش على الازمات، مبينا انه لا استقرار للعراق بظل الوجود الاميركي.

وقال النائب عن دولة القانون كاطع نجمان لـ/المعلومة/ ان “عدم استقرار العراق سياسيا تقف خلفه الولايات المتحدة الاميركية”.

واضاف ان “امريكا وبدل سحب قواتها زادت عددهم بالعراق وزادت التحديات الامنية والصراعات السياسية”، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة الاميركية تغذي تلك الازمات كونها لا تريد للبلاد اي استقرار”.

واوضح ان “الولايات المتحدة تعتاش على الازمات في العراق والمنطقة والتي تخلق من خلالها مبررا للتواجد”، مبينا ان “الحل الوحيد هو توحيد الخطاب الحكومي والبرلماني باخراج القوات الاميركية من البلاد”.انتهى25و

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