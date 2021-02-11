سرايا السلام تكشف عن مصادر تسليحها وتوضح بشأن (بطة) المالكي

2021/02/11 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث باسم سرايا السلام، صفاء التميمي، الخميس، ان سلاح السرايا شخصي جاء من 3 اوجه، مشيرا الى ان الانتشار الاخير لمقاتليها تم بالتنسيق مع القوات الأمنية ولم يحدث أي احتكاك معها أو مع المواطنين.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعه ان ار تي عربية، اليوم (11 شباط 2021)، إن "سلاح مقاتلي سرايا السلام شخصي جاء بـ 3 أوجه، من خلال قيام المقاتلين ببيع ذهب زوجاتهم أو غرف نومهم او بيعهم لقطعة ارض يمتلكونها، خصوصا بعد سقوط الموصل واجتياح داعش لها".

واضاف، ان "السيارات التي استعرضت فيها قوات سرايا السلام بشوارع بغداد، تم الحصول عليها من خلال التبرعات حيث أن كل 15 شخصا يقومون بشراء واحدة واضافة درع لها وتكون تكلفته عملية التدريع 2000 دولار على الأقل وهذا من التبرعات الشخصية ايضا".

وحول ما قيل بشان ربط نزول قوات السرايا إلى الشارع مؤخرا، بالتصريحات الاخيرة لرئيس دولة القانون، نوري المالكي التي تعهد خلالها بملاحقة ما اسماها بـ"البطة" فيما لو جرى تكليفه لتولي منصب رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، قال التميمي، إن "من يقول ان نزولنا هو رسالة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بعد تصريحاته، أمر غير حقيقي، والمالكي يعرف حجم قوة التيار الصدري، ولا نحتاج لإرسال رسالة".

وتابع، ان "انتشار أكثر من 100 ألف مقاتل من سرايا السلام في 3 محافظات تم بنصف ساعة ولم تحدث أي حالة رعب كما يقول البعض، والانتشار تم بالتنسيق مع القوات الأمنية ولم يحدث أي احتكاك معها أو مع المواطنين".

ا.ح

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