الفياض: الشهيد سليماني يمثل روح هيئة الحشد الشعبي

2021/02/11 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الخميس ان الشهيد قاسم سليماني يمثل روح هيئة الحشد الشعبي وان بوصلة العراق واضحة وسنبقي على مسير مكافحة ا...

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