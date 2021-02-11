المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2021

2021/02/11 | 17:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري، بفعل قيود الإغلاق الوطني الناجم عن كورونا.

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