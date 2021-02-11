- ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع - فيكتور سيرج - الفصل الأول - موقع 30 عشت

2021/02/11 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت تقديم:هناك ثلاثة أسباب دفعتنا إلى نشر هذا الكتاب، أولها انعدام هذا الكتاب في المكتبات العربية، و من ثمة، فقد حرم المناضلون الناطقون بالعربية من الاستفادة من هذا الكتاب القيم، وذلك منذ سنين طويلة، وبسبب هذا، أخذ الموقع على عاتقه ترجمته من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، أما ثان الأسباب، هو كون الكتاب من الكتب القليلة و النادرة التي اعتمدت في مادتها على الأرشيف، الذي استولت عليه الثورة (ثورة أ ......





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