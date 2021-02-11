عزت العلايلي في الطريق ايلات - شوقية عروق منصور

2021/02/11 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شوقية_عروق_منصور توفي مؤخراً الفنان " عزت العلايلي " وكلما توفي أحد الفنانين أو أحد العظماء الذين منحوا البشرية جمالية العطاء وروعة الإنسانية أشعر أن الكرة الأرضية عقدت اتفاقاً مع الشر لجعل الوجوه الجافة المستمرة في تخطيطها الجهنمي مسيطرة على أيامنا التي دخلت أنفاق الخوف و الانبطاح والرعب والتخاذل والهروب إلى الأمام واحتضان الاتفاقيات التي بين سطورها ينام شيطان التنازل.هناك محطات مضيئة في الأرشيف الفني للفنا ......





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