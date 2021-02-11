عمانويل كانط: مقالتان حول العمل الخيري - زهير الخويلدي

2021/02/11 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة:1. ديساو 1776.أرسل العدد الأول من الأرشيفات الخيرية من قبل جماعة من أصدقاء الشباب إلى حراس الإنسانية، وخاصة أولئك الذين يرغبون في بدء الإصلاح المدرسي، وكذلك للآباء والأمهات الذين يرغبون في إرسال أطفالهم إلى فاعل الخير في ديساو.



مما لا شك فيه أنه لم يتم تقديم أي ادعاء للبشرية على أساس جيد، ولم يتم تقديم مثل هذا الاهتمام الكبير والواسع النطاق، كما يحدث هنا مع السيد باديو، الذي كرس نفسه ......





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