الناطق باسم القائد العام يعلق على تصريحات الصدر ما بعد انتشار سرايا السلام

2021/02/11 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن يحيى رسول، على تصريحات اطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد انتشار قوات تابعة له في محافظات عدة، وما جاء في مؤتمره بخصوص ’’ضعف وانهيار’’ القوات الأمنية.وقال اللواء رسول، في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، متحدثاً عن اطلاق عمليات في 3 محافظات، ان "الهدف من كل العمليات التي تجريها القوات العسكرية، في جميع مناطق البلاد هو القضاء على بقايا تنظيم داعش".وتابع ان "المعركة مع داعش معركة استخباراتية، وهناك توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة اخذ زمام المبادرة، وتفعيل الجهد الاستخباري لمنع اي هجمات قد يشنها العدو الداعشي ضد المدنيين والقوات الامنية".واضاف ان "بعد تفجير ساحة الطيران المزودج، واستهداف القوات الامنية في مناطق عدة، جاءت توجيهات عليا، بمنع تكرار مثل هكذا هجمات والعمل على اجراء عمليات عسكرية، مباغتة للعدو".وعن الموقف الرسمي، ازاء ما اعلن عن تنفيذ القوات التركية، عملية أمنية داخل الاراضي العراقية، بين رسول ان "موقف العراق واضح بخصوص عدم استخدام اراضيه كمنطلق لاي اعتداء على اي بلد اخر، وهو ملتزم بذلك".واضاف ان "وزير الدفاع العراقي، ابلغ السفير التركي بضرورة الحفاظ على السيادة العراقية".وعن تصريحات الصدر الاخيرة، بخصوص انتشار قوات سرايا السلام التابعة له، وما اكده انها جاءت "لدعم الدولة’’، علق رسول بالقول ان "ما يهم الآن هو التركيز على وحدة القوات الامنية ضد اي محاولة للمساس بها، او اضعافها، والحكومة العراقية تعمل على حفظ السيادة العراقية".وقال ان "الصدر عبر عن الانتشار بانه لدعم الدولة، وانه جاء بعد معلومات حول استهداف المراقد المقدسة، والآن فان الموقف مسيطر عليه بشكل تام".وتعليقاً على ما قاله الصدر، من ان القوات الامنية تعاني حالة من ’’الضعف والانهيار’’، قال ان "هناك قوات امنية والوية تابعة للحشد الشعبي، تدعم القوات الامنية خلال عملياتها العسكرية، والتركيز الان على سلامة وامن المواطن العراقي".

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