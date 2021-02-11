2021/02/11 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

دخل الشاب الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني، في مشادة كلامية مع زميله المخضرم جوردي ألبا، خلال مواجهة إشبيلية بالأمس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعرض برشلونة للهزيمة بهدفين دون مقابل، أمام إشبيلية على ملعب سانشيز بيزاخوان، حيث يحتاج للفوز في الإياب بثلاثية نظيفة من أجل العبور للنهائي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن،" دي يونج ذهب في نهاية الشوط الأول لجوردي ألبا، من أجل تعنيفه على لقطة البطاقة الصفراء التي حصل عليها في الدقيقة "44" من اللقاء".

وأوضحت أن،" دي يونج رغم صغر عمره، وفي ثاني مواسمه مع برشلونة، بات له شأن كبير داخل صفوف الفريق الكتالوني، وأصبح الجميع يسمع لكلمته في المواقف الصعبة".

وأشارت إلى أن،" دي يونج طلب من ألبا شرح سبب تدخله العنيف ضد أليكس فيدال جناح إشبيلية، واعتراضه على الحكم ماتيو لاهوز، وهو كلفه الحصول على بطاقة صفراء".

وأكدت أن،" ألبا اعتذر لدي يونج عن تصرف الخطأ في الموقف المذكور، وهو ما يدل على أن دي يونج الشاب أصبح القائد الفعلي لبرشلونة داخل الملعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم برشلونة الشاب يهين القائد المخضرم بكلمات قاسية أمام عدسات الكاميرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم برشلونة الشاب يهين القائد المخضرم بكلمات قاسية أمام عدسات الكاميرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).