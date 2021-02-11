جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة

2021/02/11 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / جدول مواعيد رحلات شركـة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة ، كما اعلنتها وزارة النقل ./انتهى ح

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