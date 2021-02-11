وزير الدفاع التركي: نحترم سيادة العراق ومستعدون لدعم جيشه ضد الإرهاب

2021/02/11 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، استعداد بلاده لدعم الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب، عبر مشاركة المعلومات والخبرات.وقال اكار، في كلمة خلال “مناورات شتاء 2021” التي تجريها القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا، بحسب ما نقلته الاناضول وتي ار تي التركيتان: “مستعدون لدعم […]

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