2021/02/11 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أفادت المديرية العامة لشؤون الألغام في السليمانية، اليوم الخميس، بتفجير ثلاثة أطنان من الألغام والمتفجرات في حدود ناحية بازيان بالمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فريق التفجير التابع لقسم ازالة الالغام، تمكن خلال ستة ايام متفرقة وبستة تفجيرات مختلفة في عدة نشاطات من ازالة وتفجير اكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير ثلاثة اطنان من الألغام والمتفجرات بالسليمانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير ثلاثة اطنان من الألغام والمتفجرات بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير ثلاثة اطنان من الألغام والمتفجرات بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).