“المعلومة” تكشف آخر تفاصيل مفاوضات الوفد الكردي في بغداد

2021/02/11 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

أفاد مصدر سياسي مطلع، الخميس، بأن حكومة الإقليم وافقت على فتح لجنة تابعة لديوان الراقابة المالية في الإقليم، لمتابعة الأوضاع المالية.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “وفد حكومة الإقليم المتواجد في بغداد حاليا، أجرى سلسلة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية والهيئة السياسية للتيار الصدري، وسيجري لقاءات أخرى مع الكتل السياسية”.

وأضاف أن “الوفد أبلغ أعضاء اللجنة المالية بموافقته على فتح لجنة فرعية لديوان الرقابة المالية، وكذلك تسليم كميات النفط لشركة سومو والبالغة 250 ألف برميل يوميا، وأيضا توحيد التعريفة الكمركمية، ومراقبة المنافذ الحدودية بشكل فعال”.

وأشار إلى أن “اجتماعا آخر سيعقد يوم غد، على أمل التوصل لاتفاق يفضي بتثبيت حصة الإقليم في الموازنة، بعد التعهدات الأخيرة”.

ووصل وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى بغداد يوم أمس وأجرى سلسلة مباحثات من أجل التوصل لاتفاق بخصوص الموازنة.



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