الزراعة تعلن إنضمام العراق إلى مشروع تعزير الأمن الغذائي في البلدان العربية

2021/02/11 | 17:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة البحوث الزراعية، انضمام العراق الى مشروع تعزيز الامن الغذائي في البلدان العربية وذلك لزيادة انتاج الحنطة والمساهمة الفعالة في تقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد تحقيقا لمبدأ الأمن الغذائي.وأوضح الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مخرجات المشروع تتركز في الخروج بدراسة شاملة …

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