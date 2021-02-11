بتهمة التهرب الضريبي.. مالية كردستان تحيل 100 شركة الى القضاء

2021/02/11 | 17:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، 100 شركة الى القضاء بتهمة التهرب الضريبي، وذلك منذ تسنم الكابينة الحكومية التاسعة لمهامها منذ أكثر من عام ونصف.وقال المدير العام للضرائب في وزارة المالية كمال ورتي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “سبب إحالة هذه الشركات الى القضاء هو عدم …

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