بلا فوائد.. قرض 15 مليوناً للموظفين والمنتسبين

2021/02/11 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية،

الخميس، إطلاق البنك المركزي قرضاً

بقيمة 15 مليون دينار للموظفين الموطنة

رواتبهم حصراً في المصارف الحكومية

والخاصة ضمن مبادرة الـ 1 تريليون دينار.

وقال المدير التن

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