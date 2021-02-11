هيلاري كلينتون: تبرئة ترامب إن تمت فلأن هيئة المحلفين تضم متآمرين معه

2021/02/11 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

هيلاري كلينتون، إن الحكم بالبراءة في

محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب لن يأتي

إلا لأن "هيئة المحلفين تضم المتآمرين

معه".

وكتبت كلينتون في تغريدة عبر "تويتر":

"إذا

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