موسكو: لا يمكن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران دفعة واحدة وعلى طهران التحلي بضبط النفس

2021/02/11 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت موسكو الإدارة الأمريكية من

المماطلة في رفع العقوبات عن طهران،

مقرة مع ذلك باستحالة رفعها دفعة واحدة،

كما دعت إيران إلى التحلي بضبط النفس

بعدما بدأت بإنتاج اليورانيوم المعدني.

وأشار سيرغي ريابكوف

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