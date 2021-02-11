بارزاني للايزيديين: لا تدعوا الغرباء يضرون بوحدتكم وهويتكم


بارزاني للايزيديين: لا تدعوا الغرباء يضرون بوحدتكم وهويتكم
2021/02/11 | 17:33 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بارزاني للايزيديين: لا تدعوا الغرباء يضرون بوحدتكم وهويتكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/11 | 17:33.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني للايزيديين: لا تدعوا الغرباء يضرون بوحدتكم وهويتكم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني للايزيديين: لا تدعوا الغرباء يضرون بوحدتكم وهويتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).

واصل القراءة على شفق نيوز
Sponsored Links