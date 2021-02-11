216 إصابة بكورونا في الرصافة اليوم.. التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة

2021/02/11 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 216 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 151 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 216 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 151 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع بغداد جديدة 25 حالة

قطاع الصدر 19 حالة

قطاع الرصافة 16 حالة

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قطاع الاستقلال 24 حالة .

قطاع البلديات الثاني 5 حالات .

قطاع النهروان 4 حالات

قطاع الاعظمية 4 حالات

قطاع البلديات الاول 4 حالات

قطاع الشعب 50 حالة

- 67 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

حالة مدينة الصدر 18

9 حالات في كل من الزعفرانية و بغداد جديدة

6 حالات في كل من النهروان وشارع فلسطين

4 حالات في كل من الشعب و الامين

3 حالات في الاعظمية

وحالتين في كل من المناطق التالية : الكرادة والبلديات والاسقلال

وحالة واحدة في كل من البياع والجادرية

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 76255 توفي منهم 1418 للاسف فيما اكتسب الشفاء 73562 ومتبقي قيد العلاج 1275".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".



انتهى

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