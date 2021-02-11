الرصد الزلزالي تصدر تقرير خاصاً تؤكد فيه حدوث نشاط على الحدود العراقية- السورية

2021/02/11 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تقريرا خاصا للنشاط الزلزالي على الحدود العراقية- السورية.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "بمتابعة مدير عام الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، المهندس علي صاحب البهادلي، اصدر قسم الرصد الزلزالي تقريرا للنشاط الزلزالي المسجل على الحدود العراقية - السورية خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ اصدار هذا التقرير ".

ونقل البيان، عن مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيأة العامة د- حسنين جاسم، قوله إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث نشاط زلزالي خلال الأسبوعين الماضيين على الحدود العراقية السورية للفترة من (26/01/2021 ولغاية 10/02/2021)، وقد وصل مجموع الأحداث الزلزالية إلى (13) زلزالا ".

وأضاف جاسم، أن "مقادير الزلازل تراوحت بين (2,3-5,0) درجة (شكل-2), بينما كانت أعماقها البؤرية بين (5-22) كم, وتم الشعور بها من قبل المواطنون في المناطق القريبة من موقع الهزة الرئيسية التي حدثت يوم الثلاثاء المصادف 26/01/2021 عند الساعة 2:17:40 بالتوقيت المحلي بالهزة وتحديدا في معظم مناطق محافظة نينوى بنسب متفاوتة من درجات الشعور ولم تردنا أية إصابات بشرية او مادية".

واشار مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيأة، إلى "قيام العاملين في قسم الرصد الزلزالي بمتابعة وتحليل ومراقبة هذا النشاط وتغطيته إعلامياً من خلال تقديم التقارير الفورية، فضلًا عن الرجوع الى الملفات الزلزالية التاريخية الموجودة في قسم الرصد الزلزالي".

وبين أن "السجل الزلزالي الحديث اشار الى (مائة وعشرون سنة الماضية) لهذه المنطقة حيث أنها تعرضت إلى حوالي (30) هزة أرضية وتكرار حدوثها كانت بفترات متباعدة، ورسمت الخارطة الزلزالية في المنطقة والتي توضح توزيع النشاط الزلزالي الذي حدث في المنطقة".

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