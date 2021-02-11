2021/02/11 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية عثمان الغانمي اصدر قراراً بشأن توطين رواتب المنتسبين والموظفين، فيما تحدث عن الفضائيين في الوزارة.وقال المحنا في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك قراراً لوزير الداخلية صدر قبل أيام يتضمن فقرتين، الاولى هي توطين رواتب جميع منتسبي وموظفي وزارة الداخلية خلال فترة وجيزة، والثانية انجاز المعاملات بشكل سريع".وتابع أن "توطين الرواتب يجري عبر 19 مصرفاً لاجل منظومة وقاعدة بيانات كاملة بأسماء المنتسبين والموظفين في الوزارة، وسيتم تسليم الرواتب شهر شباط الجاري عبر المصارف".وأضاف، أن "توطين رواتب الضباط سيكون في وقت لاحق بعد منح ارقام تسلسلية خاصة لكل ضابط عبر تحويل جميع بيانات الضباط الى ارقام ويكون توطين الرواتب عبر مصرف واحد فقط". وبشأن موضوع الفضائيين، أشار الى أنه "لا يوجد أي فضائي في وزارة الداخلية وهذا الموضوع انتهى منذ عام 2005، ولكن من المتوقع ان يكون هناك منتسب يعطي نصف راتبه مقابل عدم دوامه ويتحمل ذلك الامرين".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي أعلن نهاية العام الماضي، إنه تم توطين 20% من رواتب منتسبي الوزارة، ولكن يجب عليها إعادة النظر والبحث عن طرق بديله وآمنه لهم.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، عن صدور توجيهات للوزير إلى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإلغاء الحجز الإلكتروني الخاص بالواقعات الحياتية للمواطنين؛ من أجل تبسيط الإجراءات الخاصة بمراجعة المواطنين إلى دوائر البطاقة الوطنية.

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