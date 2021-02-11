العراق والمجر يبحثان المنح الدراسية المقدمة إلى طلاب الدراسات العليا العراقيين ومناقشة بعض الصعوبات التي تواجههم

2021/02/11 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث العراق والمجر المنح الدراسية المقدمة إلى طلاب الدراسات العليا العراقيين ومناقشة بعض الصعوبات التي تواجههم .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , سفير العراق في بودابست علي هادي البياتي التقى وزيرة الدولة للأكاديمية الدبلوماسية المجرية وبرنامج المنح الدراسية المجري اورشیا باتشوي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يخص المنح الدراسية المقدمة من الجانب المجري إلى طلاب الدراسات العليا العراقيين ومناقشة بعض الصعوبات التي تواجههم وسبل تذليلها ".وطلب السفير اعداد دورات لموظفي وزارة الخارجية في الأكاديمية الدبلوماسية المجرية لدرجة سكرتير ثان وسكرتير أول أو درجات اخرى يحددها معهد الخدمة الخارجية في مركز الوزارة " ./انتهى2

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