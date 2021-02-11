وزير العمل يجدد الحاجة لجهد تكاملي لإنصاف ومساعدة شريحة ذوي الإعاقة

2021/02/11 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أن ملف شريحة ذوي الإعاقة ملف إنساني بالدرجة الأساس وبحاجة لجهد تكاملي من الوزارات ومؤسسات الدولة كافة لإنصاف ومساعدة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.وقال الوزير "خلال ترؤسه جلسة نقاشية عن قانون رعاية ذوي الإعاقة بحضور رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبدالطيف وعدد من الناشطين والمنظمات المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ي ان الوزارة ماضية في تعديل جديد لقانون ذوي الاعاقة بما يحقق متطلبات هذه الشريحة، مبينا ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة حصلت على تخصيصات جيدة في موازنة 2021 ونسعى لإجراء تعديل في راتب المعين المتفرغ لمراعاة اوضاع هذه الشريحة التي هي بحاجة لأشكال عديدة من الخدمات".وأضاف "ان مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يجب ان يفعَّل ويمضي بمتابعة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، موجهاً رئيس الهيئة باعادة النظر في مجلس الادارة وضرورة تحقيق تمثيل لذوي الإعاقة من جميع المحافظات في المجلس".وبين الركابي" انه نظرا للحاجة الكبيرة والمتواصلة لدعم هذه الشريحة وخاصة ان حالات طارئة واستثنائية تتطلب تدخلا عاجلا، فان الوزارة ستعمل على فتح منصة الكترونية لدعم شريحة ذوي الاعاقة، وكذلك التحرك نحو ممثلية المرجعية والمحافظات وباقي المؤسسات والمنظمات المدنية من اجل توفير الدعم الانساني للاشخاص الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة والعون"./انتهى ح

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