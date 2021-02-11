تحذيرات من موسم جفاف إزاء فقدان 60 بالمئة من خزين المياه في ديالى

2021/02/11 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤولون في ديالى من موسم جفاف قاس قد تتعرض له المحافظة جراء فقدان نحو ستين بالمئة من خزين المياه الاستراتيجي.

وقال المسؤولون إن خزين بحيرة حمرين فقد ستين بالمئة من المياه وأن معدلات الأمطار التي هطلت أو السيول التي تدفقت على البحيرة لم تدفع إلى زيادة خزينها حتى الان، مضيفين أن ديالى ستواجه موسما قاسيا وجافا في الأشهر المقبلة لعدم كافية حجم الخزين المائي وإبقاء الخطط الزراعية في مستواها المطلوب.

وطالب المسؤولون الجهات المعنية بإيجاد خطة جديدة لترشيد الاستهلاك خاصة وأن تسعين بالمئة من مناطق ديالى تعتمد انظمة السقي التقليدية والتي كانت سببا في هدر كبير للمياه.

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