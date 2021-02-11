الرصد الزلزالي: 13 نشاطاً زلزالياً شهدتها الحدود العراقية السورية خلال اسبوعين

2021/02/11 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تسجيل 13 نشاطاً زلزالياً شهدتها الحدود العراقية السورية خلال اسبوعين.وذكر إعلام الانواء الجوية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قسم الرصد الزلزالي أصدر اليوم، تقريرا للنشاط الزلزالي المسجل على الحدود العراقية – السورية خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ اصدار هذا التقرير”.[…]

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