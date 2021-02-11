قبيل مباراته الحاسمة بساعات.. يايرن يعلن إصابة نجمه بكورونا

2021/02/11 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري مني فريق بايرن ميونخ، بفقدان أحد نجومه في مباراة نهائي كأس العالم للأندية التي ستنطلق، مساء اليوم الخميس، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.وكان بايرن، قد فاز على الأهلي المصري في نصف النهائي 2-0، ليتأهل لمواجهة تيجريس أونال المكسيكي، اليوم الخميس، في النهائي بالدوحة.وأعلن نادي بايرن ميونخ، بحسب موقع كورة […]

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يايرن يعلن إصابة نجمه بكورونا المركز الخبري الوطني.

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