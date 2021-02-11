محكمة تركية تبرئ يوكساكداغ من إهانة أردوغان

2021/02/11 | 17:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برأت المحكمة التركية فيكان يوكساكداغ، الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي، من تهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.وفق ما ذكرت وسائل اعلام تركية.

يوكساكداغ التي اتهمت بإهانة أردوغان خلال مؤتمر لها في الـ26 من نوفمبر 2015، حضرت جلسة المحكمة الجنائية العليا العاشرة في أنقرة عبر الفيديو كونفرانس، لأنها معتقلة في سجن قوجايلي.

وفي نهاية الجلسة، أصدرت المحكمة التركية قرارها بتبرئة يوكساكداغ من إهانة أردوغان.

وكانت يوكساكداغ اتهمت أردوغان في مؤتمر لها عام 2015 بدعم المنظمات الإرهابية، ليرفع ضدها الرئيس دعوى قضائية بتهمة إهانته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما كان صلاح الدين دميرتاش ويوكساكداغ رئيسين مشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي، تم إلقاء القبض عليها على خلفية التحقيق بأحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول / 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ موقف واضح من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة كوباني غربي كوردستان، واتهامهما بتحريض الكورد على التظاهر وإهانة رئيس الجمهورية.

PUKmedia متابعة

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