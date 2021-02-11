صدور العشرات من أوامر الاستقدام والاعتقال بحق مسؤولين في العراق

2021/02/11 | 17:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، اصدار 82 أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم.

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