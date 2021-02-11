أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2021

2021/02/11 | 17:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2021، مع استمرار تداعيات الوباء.

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