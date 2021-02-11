الناطق باسم القائد العام يعلق على تصريحات الصدر والتوغل الاخير للقوات التركية

2021/02/11 | 17:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن يحيى رسول، الخميس، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد ان انتشار سرايا السلام جاء لدعم الدولة، وما يهم الآن هو التركيز على وحدة القوات الامنية.

وقال رسول في تصريح متلفز، اليوم (11 شباط 2021)، حول اطلاق سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، عمليات في 3 محافظات، ان "الهدف من كل العمليات التي تجريها القوات العسكرية، في جميع مناطق البلاد هو القضاء على بقايا تنظيم داعش".

واضاف، ان "الصدر عبر عن الانتشار بانه لدعم الدولة، وانه جاء بعد معلومات حول استهداف المراقد المقدسة، والآن فان الموقف مسيطر عليه بشكل تام".

واوضح، ان "هناك قوات امنية والوية تابعة للحشد الشعبي، تدعم القوات الامنية خلال عملياتها العسكرية، والتركيز الان على سلامة وامن المواطن العراقي".

وتابع، ان "المعركة مع داعش معركة استخباراتية، وهناك توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة اخذ زمام المبادرة، وتفعيل الجهد الاستخباري لمنع اي هجمات قد يشنها العدو الداعشي ضد المدنيين والقوات الامنية".



وعن الموقف الرسمي، ازاء ما اعلن عن تنفيذ القوات التركية، عملية أمنية داخل الاراضي العراقية، قال رسول ان "موقف العراق واضح بخصوص عدم استخدام اراضيه كمنطلق لاي اعتداء على اي بلد اخر، وهو ملتزم بذلك".



واضاف ان "وزير الدفاع، ابلغ السفير التركي بضرورة الحفاظ على السيادة العراقية".

ا.ح

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