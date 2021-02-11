الولايات المتحدة تبيع شحنة الوقود التي سرقتها من ايران بحجة المصادرة

2021/02/11 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشفت وكالة رويترز ، الخميس ، ان الولايات المتحدة اقدمت في سرقة واضحة على بيع شحنة الوقود الايرانية المتجهة الى فنزويلا والتي صادرتها العام الماضي بحجة العقوبات الاقتصادية في استمرار لعقود من العداء بين الجانبين وتصاعد التوترات في المنطقة .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب استخدمت إجراءات المصادرة المدنية لنحو 1.2 مليون برميل من البنزين قالت إنها كانت ترسل من إيران إلى فنزويلا على متن أربع ناقلات”.

واضاف انه ” تم نقل الشحنات فيما يعتبر اكبر مصادر للوقود الايراني من قبل واشنطن حتى الآن ، إلى سفن أخرى وإرسالها إلى الولايات المتحدة ، حيث تمت عملية البيع فيما قال المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية مارك ريموندي إن “بيع الشحنات قد اكتمل وان الحكومة الامريكية مازالت تحسب النفقات النهائية “.

وتابع ” “تمت مصادرة البترول ، وأدى بيع تمهيدي إلى الحفاظ على القيمة النقدية للبترول ، الذي تحتفظ به الآن دائرة المشير الأمريكية”.



لم تكن قيمة البنزين معروفة لكنها كانت على الأرجح تساوي عشرات الملايين من الدولارات بناءً على أسعار البنزين القياسية الأوروبية”.

واوضح ريموندي أن “الوزارة لا تزال بحاجة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة لإدخال أمر المصادرة ، وبعد ذلك سيتم تحويل الأموال إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة”.



بحسب زعمه .

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الاسبوع الماضي دعوى قضائية داخل البلاد ، للاستيلاء على شحنة أخرى ، هذه الشحنة من النفط الخام التي تقول إنها جاءت من إيران – وليس العراق ، كما هو مذكور في بوليصة الشحن ، بزعم ان ذلك يخالف العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على البلاد “.

وكانت العلاقات بين واشنطن وطهران قد ساءت في عهد ترامب وانسحبت إدارته من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية ، وفرضت واشنطن مزيدًا من العقوبات على طهران من جانب واحد بعد فشلها في استصدار قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص .



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