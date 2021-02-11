الحداد لـ”المركز الخبري”: هذا ما يمثله اتفاق بغداد وأربيل

2021/02/11 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري أكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الخميس، ان الوصول إلى اتفاق عادل وشامل بين بغداد وأربيل، ضرورة وطنية، فيما دعا جميع الأطراف إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ذلك.وقال الحداد، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الوصول الى اتفاق عادل وشامل بين بغداد واربيل ، ضرورة وطنية ويعزز الشراكة […]

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