الجنابي: مخلب النسر التركي والمناورات الاميركية تكشف عن مخطط دولي تجاه العراق

2021/02/11 | 18:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

عد المحلل السياسي حسين الجنابي، الخميس، اطلاق عمليات مخلب النسر التركية شمال العراق والمناورات الاميركية المرتقبة بانها تدل على مخطط ومشروع دولي يحاك تجاه العراق وسط صمت حكومي مريب.

وقال الجنابي لـ/المعلومة/ ان “انطلاق عمليات مخلب النسر الثانية التركية شمال العراق والتوغل داخل الاراضي العراقية انتهاك صارخ للسيادة العراقية”.

واضاف ان “هذه التوغلات التركية وقرب المناورات الاميركية في قلب العاصمة بغداد يثير العديد من الاستفهامات حول الصمت الحكومي المريب”، مشيرا الى ان “الامير يدل على وجود مخطط دولي واقليمي يحاك تجاه العراق وبتنسيق من دول عدة”.

وافاد ان “المؤشرات على التوغلات التركية والتي بدأت تدخل بالعمق العراقي يدل على مخطط كبير تخفية مخابرات اقليمية ودولية للعراق”.

وكانت تركيا اعلنت، في وقت سابق، اطلاق عمليات مخلب النسر الثانية شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني”، بحسب قولها.انتهى25و

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