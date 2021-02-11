بريطانيا ستتلقى ضربة أقوى بكثير من الاتحاد الأوروبي جراء الانفصال

2021/02/11 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قدرت المفوضية الأوروبية أن يخسر الاتحاد الأوروبي نتيجة خروج بريطانيا منه نحو 0,5% من النمو الاقتصادي على مدى العامين المقبلين، لكن أثر الانفصال على بريطانيا سيفوق أربعة أمثال ذلك.

وقالت المفوضية اليوم الخميس: “بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المتوسط، يتوقع أن تنجم عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد على أساس بنود اتفاق التجارة الحرة خسارة في الناتج بنحو 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، ونحو 2,25% بالنسبة لبريطانيا”.

وأضافت: “باختصار، رغم أن اتفاق التجارة الحرة يحسن الوضع عند المقارنة بنتيجة عدم وجود اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فإنه بعيد تماما عن مضاهاة منافع العلاقات التجارية التي تتيحها عضوية الاتحاد الأوروبي”. انتهى/25س

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