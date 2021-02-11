2021/02/11 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).