2021/02/11 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ارتفاع الإصابات بكورونا..وزير الصحة يترأس اجتماعاً لمناقشة مستجدات الموقف الوبائي المركز الخبري الوطني.

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