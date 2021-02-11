كتلة نيابية: 3 ملفات تعيق حسم موازنة 2021

2021/02/11 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الخميس، بان 3 ملفات تعيق حسم موازنة 2021 بالوقت الراهن.

وقال الخالدي لـوكالة /المعلومة/، ان “موازنة 2021 تحضى بمتابعة النواب باعتبارها من القوانين المهمة التي سترسم خطوط هامة لمسار الاداء المالي والاقتصادي للعام الجاري وصرف مستحقات المحافظات وبقية الوزارات “.

واضاف، ان “ملف استحقاقات اقليم كردستان وسعر صرف الدولار وخصخصة اصول الدولة تمثل 3 ملفات غير محسومة حتى الان وتعيق مسار حسم قانون الموازنة حتى الان”، مؤكدا بان “استحقاقات الاقليم والامور المرتبطة به من خلال الالتزامات الاخرى لم تحسم حتى الان “.

واشار الخالدي الى ان “خيار حسم التصويت على الموازنة دون الاتفاق مع كردستان وارد اذا لم تكن هناك نتائج للحوارات الجارية الان”، لافتا الى ان “حسم القانون ربما سيرى النور بعد اسبوع او اسبوعين على ابعد تقدير”.

ولايزال قانون الموازنة 2021 يواجه تعقيدات كبيرة في ظل تباين الاراء حيال ملفات هامة ابرزها استحقاقات كردستان والالتزامات التي يجب ان يبادر بها اتجاه الحكومة الاتحادية.



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